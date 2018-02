L’inclusion financière amorcée par l’Etat togolais est en passe de devenir une réussite. Selon la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) les microcrédits togolais ont progressé ; en dépôts de plus 8,1% et en crédits de plus 7,4%. Ce rapport de l’institution sous régionale (BCEAO) sur la situation du secteur de la microfinance dans l’UEMOA sorti le 30 septembre 2017, montre clairement que le microcrédit togolais est sur une bonne dynamique, reflétant les signaux d’une amélioration de l’inclusion financière de la population, une des préoccupations majeures du gouvernement togolais qui ne cesse de multiplier les initiatives à travers les différents produits qu’offre le Fond National de la Finance Inclusive (FNFI). Les témoignages des bénéficiaires : jeunes, agriculteurs ayant lancé leurs activités par le truchement de l’AJSEF et l’AGRISEF sont les preuves tangibles que la lutte contre la pauvreté est inscrite sur les premières pages de l’agenda gouvernemental. Toutefois il reste encore à assainir la situation : sur les sept institutions en difficulté dans l’union monétaire, trois sont togolais au terme du troisième trimestre selon le rapport. Pour rappel, à fin septembre 2017, le montant des dépôts collectés dans l’ensemble des pays de l’UEMOA s’est établi à 1224,5 milliards de FCFA contre 1061,7 milliards de FCFA une année auparavant, soit une augmentation de 15,3%.

Samuel DEGBE