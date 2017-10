L’OBSERVATOIRE OUEST-AFRICAIN DU DEVELOPPEMENT DURABLE TIENT UN FORUM A LOME

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’Observatoire Ouest Africain du Développement Durable (OOADD) en partenariat avec quatre associations œuvrant dans le domaine de l’environnement a tenu le vendredi

20 octobre à Lomé, un forum sous le thème « Défis environnementaux et opportunités

d’affaires dans le secteur de l’économie verte au Togo ».

Ce forum se situe dans le cadre des préparatifs du sommet sur les changements

climatiques (COP23) à Bonn en Allemagne. Il se déroule au même au moment que d’autres

rencontres dans plus de 25 villes dans le monde au cours de cette semaine du 16 au 22 octobre. Il a pour objectif de stimuler la création et d’étendre l’impact des actions des entreprises coopératives, solides et durables qui s’attaquent au changement

climatique.

Les participants composé des délégués des organisations internationales représentés au

Togo, des éco-entrepreneurs, des Petites et Moyennes Entreprises éco-innovant, des organisations de la société civile et les organisations de jeunesse avaient participé à une table ronde, à un concours de meilleurs projets et aussi à une réflexion de groupe pour identifier les défis locaux liés au climat.

Ouvrant les travaux, le secrétaire général de l’OOADD, Biao Stéphane Affo, a indiqué que

ce forum intervient à la veille de la COP 23 pour permettre aux initiateurs des projets verts de postuler et participer à cette rencontre. Il a remercié le gouvernement à travers le ministère de l’Environnement et des Ressources forestières et les partenaires impliqués dans la lutte contre les changements climatiques.

ATOP/KYA/KEA