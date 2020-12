L’ONG ANAJA AUX COTES DES ELEVES

Le Conseil départemental de la région Bourgogne Franche Comté en collaboration avec l’ONG ANAJA, a fait don de kits scolaires à une centaine d’élèves du primaire et du secondaire, le lundi 19 octobre 2020 dans l’enceinte de l’église évangélique presbytérienne du Togo paroisse APEGAME. Il s’agit d’une action qui vient en appui aux parents d’élèves, pour une rentrée scolaire réussie.

Un lot de sac d’écoliers, des cahiers, des livres, des boites de stylos, et des ensembles géométrie, d’une valeur totale de près de 4 millions de FCFA, ont été offerts aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, venus de la capitale, et de certaines villes du pays. Une action conjointe, volonté manifeste du conseil départemental de la région bourgogne France en collaboration avec l’ONG ANAJA. Une vraie satisfaction pour parents et élèves qui n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude à l’endroit des donateurs.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de cette action des donateurs, car cela y va de notre avantage, surtout en ce moment où sévit la pandémie au covid19, qui a complètement fragiliser nos activités. Infiniment merci », s’est exprimé un parent d’élève.

Les deux organisations ne sont pas à leurs premières actions en faveur des couches vulnérables. Elles comptent poursuivre sur la même lancée avec pour objectif de donner toujours du sourire aux populations, et contribuer à donner une éducation égales à tous, comme le veut le gouvernement togolais.

Ulrich AMEGA