L’opération grand ménage, un projet visant le ramassage des ordures ménagères dans la commune Kloto I, a été lancée le mardi 7 avril à Kpalimé. Cette opération se fera grâce au partenariat avec la société Groupement Ivoire Eco Environnement (Gi2E) sur une période d’essai de deux mois.

Cette société, avec son matériel roulant aura pour mission de collecter les ordures dans tous les ménages, dans les marchés. Elle devra ramasser les gants et cache-nez jetés dans la rue afin de les amener sur la décharge finale précédemment aménagée pour la circonstance en attendant leur traitement au moment opportun. Le projet prend également en compte le nettoyage des caniveaux, la dératisation et désinfection des deux marchés.

En donnant le coup d’envoi de cette opération, le maire de Kloto I, Winny Yawo Dogbatsè a précisé que le problème de salubrité dans la ville de Kpalime se pose avec acuité et il est important

de trouver des solutions en sollicitant l’aide des partenaires. « Nous avons décidé dans ce sens de collaborer avec la société Gi2E, et de lancer au moins pendant deux mois d’essai, cette opération

que j’ai baptisé grand ménage, qui va permettre de collecter les ordures, afin de nettoyer la commune de tout virus», a-t-il dit. Le maire a invité la population à une prise de conscience en évitant de jeter les ordures un peu partout. Pour M. Dogbatsè « Il est important que tout le monde soit conscientisé en sachant où déposer les ordures pour leur enlèvement vers la décharge finale.

Tout le monde doit se débarrasser de ses déchets, tout en sachant qu’aujourd’hui, avec la pandémie du coronavirus, nous sommes en train de créer de nouveaux déchets qui rentrent dans le

quotidien des populations, à savoir, les gants et les cache-nez qu’on utilise et qu’on jette. Ça devient un autre déchet qu’il faut gérer sensiblement ».

Le maire a, par ailleurs, demandé à la population de respecter les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (COVID-19). Ces mesures, a-t-il précisé, sont, entre autres, se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou avec le gel hyro alcoolique, porter systématiquement les masques de protection, tousser ou éternuer dans le creux du coude, éviter les embrassades et saluer sans se serrer les mains. « Personne ne peut circuler à l’heure actuelle à Kpalimé sans porter de masque», a-t-il averti, en appelant tous à une prise de conscience collective et individuelle pour endiguer la propagation du COVID-19.

Le préfet de Kloto, Assan Koku Bertin a félicité le maire pour cette initiative, qui, selon lui, permettra de garantir la propreté de la ville et le bien-être de la population. Il a réitéré sa disponibilité et son engagement à accompagner la commune dans la mise en oeuvre de ce projet.

