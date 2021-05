Maman Sambou SIDIKOU RECU PAR Faure GNASSINGBE

Le Chef de l’Etat togolais Faure Gnassingbé, s’est entretenu le 28 avril 2021 avec M. Maman Sambou Sidikou, Secrétaire exécutif du G5 Sahel, en visite de travail dans notre pays.

Monsieur Maman Sambou Sidikou a fait au Chef de l’Etat le point de la situation sécuritaire dans la zone sahélienne.

« L’espace G5-Sahel traverse une période particulièrement difficile et douloureuse, nous venons de perdre le Président en exercice du G5-Sahel, le Maréchal Idriss Deby du Tchad. Nous vivons des attaques tous les jours contre les civils innocents. J’ai fait au Président du Togo, le point de la situation et ce que nous faisons », a-t-il déclaré.

Le Président de la République et son hôte ont exploré, à cet effet, les pistes de collaboration entre le G5 Sahel et le Togo, ainsi que les mécanismes pour l’adoption rapide des décisions de « l’Initiative d’Accra » qui vise la recherche et la dissémination d’une approche communautaire convenable au phénomène d’insécurité et de terrorisme dans la région.

Le Secrétaire exécutif du G5 Sahel a félicité le Chef de l’Etat pour sa politique de paix, de stabilité et de concorde nationale.

Il a également salué l’engagement de notre pays pour le renforcement de la coopération et de la coordination en matière de gestion et de prévention des conflits latents ou ouverts et de lutte contre l’insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes sur le continent.

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité dans le Sahel.

Ulrich AMEGA