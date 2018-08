La conférence des évêques de Togo et le conseil épiscopal national catholique pour les communications sociales a organisé ce 21 aout une session de formation sur les médias au service du dialogue, de la réconciliation et de la paix. Il est question de rappeler aux professionnels des médias le rôle qu’ils peuvent jouer dans la sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale en période de crise politique.

Les professionnels des médias jouent un rôle déterminant dans la conciliation des points de vue des protagonistes afin que ceux-ci s’entendent pour la sauvegarde de la paix et de l’unité nationale. Les médias catholiques et les séculiers du Togo s’illustrent dans cette mission et renforcent leur capacité pour mieux contribuer à la réussite du dialogue entre togolais, à la réconciliation national et à la consolidation de la paix sociale.

A partir de cette session de formation, ils pourront désormais agir comme cela se doit avec circonspection en posant les actes qu’il faut pour aider les togolais à mieux s’accepter pour le renforcement du tissu social.

Elie AGBA GNADAO