14 Avril 2012- 14 Avril 2019, le parti UNIR à 7 ans sur la scène politique au Togo. Un anniversaire célébré partout sur l’étendue du territoire. Les cadres du parti ont demandé à cet effet, des messes d’action de grâce un peu partout à Lomé ainsi qu’à l’intérieur du pays.

Militants et sympathisants du parti Union pour la République UNIR, célèbrent les 7 ans d’existence de ce regroupement politique. Sept années au cours desquelles, les premiers responsables ont travaillé à l’enracinement du parti, dans les coins les plus reculés du pays. Ils ont aussi œuvré à la propagation des valeurs de paix, de tolérance et de l’acceptation de l’autre, portés par UNIR. Que ce soit à Kpélé, à la paroisse notre dame de Bè- Klikamé, à l’église presbytérienne Apégame de Lomé, ou encore dans la préfecture des lacs, une messe d’action de grâce a été demandée par UNIR, en symbole de sa reconnaissance à Dieu pour les progrès enregistrés, et son engagement à préserver la paix et la sécurité.

Le respect de la justice et de la dignité humaine dans toutes les prises de décision. C’est à cela qu’a conduit les différents pasteurs célébrants, tous les fidèles, et la nation togolaise.La terre est à nous, accueillons nos différences. C’est en ces termes que ces célébrants envoient le parti politique UNIR, au renforcement du vivre ensemble, à la promotion des valeurs de paix et d’amour, à l’orée des échéances électorales.

Ulrich AMEGA