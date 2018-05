Les chrétiens du monde célèbrent ce jeudi 10 mai 2018 la fête de l’ascension (la montée du Christ vers son père). Dans toutes les Eglises, les fidèles chrétiens se sont retrouvés pour témoigner leur attachement au Christ le sauveur.

« Il a promis d’être avec nous, je m’accroche à lui car sa fidélité durera toujours ». C’est sur les notes de cette chanson que les fidèles protestants ont célébré la montée de Christ le sauveur au ciel, quarante jours après sa résurrection. Dans sa prédication tirée de l’évangile selon Luc chapitre 24 du 44ème au 53ème verset, le pasteur Roger Semenyo DAGADOU a exhorté les fidèles à espérer en la promesse de Jésus-Christ : celle de toujours être avec eux.

Au temple du Calvaire l’ambiance était la même. Après avoir rappelé aux fidèles les merveilles que procure la vie en Christ, le prédicateur William AGBODJAN les a exhortés à croître chaque jour et à être au-dessus du péché.

En montant aux cieux, Jésus exprime ce que signifie la résurrection d’entre les morts : entrer dans la gloire de Dieu. Et au temple du Calvaire comme à Apégamé la joie était totale. La joie d’avoir un seigneur et sauveur, et la joie d’espérer et la joie de voir ses promesses s’accomplir.

