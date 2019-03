Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a organisé ce 1er mars à Lomé une rencontre d’appropriation des actions et missions assignées au dit ministère. Les travaux ont été présidés par le ministre en charge de l’enseignement supérieur, Professeur Koffi AKPAGANA. Objectif, passer en revue les activités en cours de réalisations dans chaque service relevant de ce ministère.

Les acteurs de l’enseignement supérieur au Togo engagés à revaloriser et dynamiser le secteur. Un processus qui prend en compte les réformes et les nouvelles orientations de la politique éducative du gouvernement. Tout le staff du ministère en charge de l’enseignement supérieur s’est réuni pour échanger et partager pour trouver de solutions appropriés.

Pour le ministre, il s’agit de mieux connaitre le ministère en vue de relever les défis auquel il fait face. A terme tous les acteurs doivent être imprégnés de la lettre de mission de l’année en cours afin d’identifier les entraves et proposer les approches de solutions pour un bon plaidoyer en faveur du monde de l’éducation supérieur.

