Les membres du cadre national de concertation des acteurs de promotion de l’enfant ont reçu ce 28 aout à Lomé leurs arrêtés de nomination. Une cérémonie qui les installe officiellement dans leur fonction. Ils vont donc œuvrer au renforcement du système national de protection de l’enfant au Togo.

Ils sont des représentants des ministères, des organisations de la société civile et ceux des partenaires techniques et financiers au nombre de 25 à recevoir leur arrêté de nomination. Désormais membre du cadre national de concertation des acteurs de protection de l’enfant ; ils vont œuvrer à l’amélioration et au renforcement du système national de protection de l’enfant. L’idée de création de cette structure par le gouvernement et ses partenaires il y a 7 ans est devenue une réalité. Un environnement favorable est ainsi construire pour l’épanouissement de l’enfant au Togo. Le comité va être installé sur toute l’étendue du territoire national.

Elie AGBA GNADAO