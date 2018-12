Bientôt un cadre régional de concertation des acteurs du genre et de la promotion de la femme pour la région centrale. A Sokodé, le monde de la société civile notamment les associations et ONG de la chefferie traditionnelle et les techniciens des ministères sectoriels échangent sur la thématique.

Ce cadre régional de concertation est un mécanisme qui permet une meilleure synergie d’action dans la promotion du genre. C’est l’une des priorités du gouvernement déterminé par des actions multiformes à favoriser la femme dans son quotidien. De cette rencontre serons formulés des recommandations afin d’une mise sur pied de cette structure régionale.

Elie AGBA-GNADAO