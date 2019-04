Une délégation de la banque mondiale et du ministère des enseignements primaires et secondaire ont effectué une descente sur le terrain pour évaluer la mise en œuvre des réformes de l’éducation. C’est une visite qui s’inscrit dans la deuxième phase des projets et réformes institutionnels PERI 2 financé par la banque mondiale.

Une délégation du ministère des enseignements primaires et secondaires et le la banque mondiale étaient en tournée pour évaluer d’une manière exhaustive les progrès accomplis et les résultats atteint dans la mise en œuvre de chacune des composantes du projet éducation et renforcement institutionnel dans la région centrale.

Cette mission sanctionnée par des formations des enseignants vise à proposer des actions qui permettront d’atteindre des cibles, des indicateurs non encore réalisés, échangé sur les mesures idoines à prendre pour que la mise en œuvre de l’ensemble des activités s’achève avant la clôture du projet.

Lamarck BODJONA

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO