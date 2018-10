Elle apporte la contribution au développement du secteur de l’éducation depuis 2 ans. La société mobile labo fabrique des matériels scientifiques pour accompagner les établissements scolaires dans les travaux pratiques. Ce qui lui a d’ailleurs valu la 2è place parmi les entreprises les plus innovantes dans le secteur de l’éducation.

Divers matériels scientifiques destinés à l’expérimentation dans les établissements scolaires sont fabriqués au quotidien dans un petit atelier de la société mobile labo. La plupart de ces produits est dérivé des déchets électroniques que ces jeunes scientifiques de formation valorisent grâce » à leur savoir-faire. Les matériels fabriqués sont acheminés vers la boutique de la société et les écoles viennent passer leurs commandes et mobile labo se charge de les satisfaire. La société est spécialisée dans 3 domaines : physique, chimie et biologie. L’équipe est composée de 8 jeunes scientifiques. Ils mettent en commun leurs compétences pour accompagner les établissements scolaires dans les travaux pratiques.

En seulement 2 ans, mobile labo a déjà rendu service à des centaines d’établissements scolaires à travers ses différentes innovations.

