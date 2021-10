Njoupouo Mariatou Yap, Secrétaire Générale de l’OIPC reçue par la présidente du parlement Togolais, Yawa Djigbodi TSEGAN

La Présidente de l’Assemblée Nationale a accordé ce jeudi 30 septembre 2021, une audience à la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Protection Civile (OIPC), Madame Njoupouo Mariatou épouse Yap.

Les échanges entre ces deux personnalités ont porté sur l’adhésion des populations togolaises aux actions de protection civile.

« Je suis honorée ce matin d’être reçue dans le cadre de la ! réunion des Directeurs Généraux et Directeurs d’Afrique membres de l’OIPC, par Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale. L’intérêt de la rencontrer, c’est de savoir, elle qui porte la voix du peuple, comment elle arrive à convaincre le peuple togolais d’adhérer aux actions de la protection civile. La protection civile, c’est la protection des personnes, des biens et la sauvegarde de l’environnement contre les effets des catastrophes de toute nature. Vous savez qu’au Togo l’une des catastrophes qui menacent les populations, ce sont les inondations surtout en milieu urbain. J’ai constaté en circulant dans la ville de Lomé qu’il y a des lacs. Quand j’ai posé des questions, on m’a parlé de lacs artificiels qui permettent de collecter les eaux en temps de pluie, pour éviter que les quartiers soient inondés. Alors pour avoir ces genres de lacs, il faut avoir de l’espace et nous savons qu’en milieu urbain, les terrains coûtent chers. Pour avoir cela, il faut que les populations adhèrent. Je suis venue tirer de cette expérience », a-t-elle laissé entendre.

Rappelons que la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Protection Civile (OIPC) Madame Njoupouo Mariatou épouse Yap séjourne depuis quelques jours déjà dans la capitale togolaise, dans le cadre de la réunion des Directeurs Généraux de la protection civile membres de l’OIPC.