OTR : Des mutations et nominations au Commissariat des Douanes et Droits Indirects

Le Commissariat des Douanes et Droits Indirects de l’Office Togolais des Recettes (OTR) connait une nouvelle restructuration. Par décisions du 1er juin 2021, Philippe Kokou Tchodié, Commissaire général de l’OTR y a procédé à plusieurs mutations et nominations. En effet par six (6) décisions, M. Tchodié, a procédé à des nominations et mutations au Commissariat des douanes et droits indirects de l’Office Togolais des Recettes (OTR).

Ainsi Adanto Kossi Amenyona, Chef Division de contentieux est muté au poste de Chef Division des opérations douanières de Lomé-Port. Akotsè Komi Agbewonou, bien avant Directeur de renseignement et de la lutte contre la fraude, est conformément aux dispositions de l’article 32 du personnel, muté au poste de Conseiller technique du Commissaire des Douanes et Droits Indirects.

Quant à Akaya Piguendelewe, Directeur par intérim des Opérations douanières, il occupe dorénavant le poste de Directeur de renseignement et de la lutte contre la fraude en remplacement d’Akotsè Komi Agbewonou. De même, Medjessiribi Agoro, Directeur des Opérations douanières du Golfe par intérim, devient le nouveau Directeur des Etudes et de la législation par intérim au Commissariat des Douanes et Droits Indirects.

Par ailleurs, Siliadin Edo, Directrice des Opérations douanières régionales par intérim, est mutée au poste de Directeur par intérim des Opérations douanières du Golfe au Commissariat des Douanes et Droits Indirects.

Et Edjidomele Kwami Azianou, Directeur des ressources humaines et de la formation professionnelle au Commissariat des Services Généraux devient le Directeur des Opérations douanières régionales au Commissariat des Douanes Indirect de l’OTR

Au titre de nomination, Akaya Piguendelewe, Chef Division des opérations douanières, est nommé Directeur par intérim des Opérations douanières au Commissariat des Droits Indirects.

Notons que le Commissaire des Services généraux et le Commissaire des Douanes et Droits indirects sont chargés chacun en ce qui le concerne, de la mise en application des différentes mesures qui prennent effet à la date de signature notamment le 1er juin 2021.