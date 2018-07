L’acte 10 du forum du paysan togolais, c’est du 04 au 06 juillet. Pour la circonstance les acteurs du secteur agricole, producteurs, cadres et personnes ressources se sont retrouvés au palais des congrès de Kara.

A l’initiative du ministère en charge de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, ce nouveau rendez-vous du donner et du recevoir, placé sous le thème « revue du secteur agricole, bilan et perspectives à l’heure de la mise en place des agropoles », va permettre de réfléchir et échanger sur les actions à mener pour passer à court ou moyen terme d’une agriculture familiale à une agriculture professionnelle permettant un meilleur apport du secteur au développement du Togo. Il s’agit donc de célébrer le paysan togolais dans son rôle pour le développement mais il est important pour lui de faire davantage pour atteindre l’émergence 2030.

Elie AGBA GNADAO