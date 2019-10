Lomé abrite le premier congrès des avocats. Ils sont issus des barreaux des 8 pays membres de l’UEMOA, présents pour débattre de certaines thématiques sur les problématiques qui interpellent la profession des avocats. ‘’Intégrer par le droit’’ C’est le thème retenu pour cette première rencontre qui offrira de nouvelles dispositions législatives pouvant permettre aux différents barreaux de l’UEMOA de mener à bien leur profession dans la défense des droits et libertés au sein des communautés.

Les avocats de l’espace union économique monétaire ouest africaine reçoivent leur lien de travail. Et c’est à travers de nouveaux textes qui régissent l’ensemble des barreaux des pays membres de l’UEMOA. Ce premier congrès coïncide avec la rentrée solennelle du barreau du Togo. Ces avocats veulent faire des barreaux de l’espace UEOMOA une communauté de vie professionnelle forte et émergente.

Pendant 4 jours les avocats définiront l’éthique et la déontologie qui doivent leur permettre de bien se conduire dans la défense de certains dossiers notamment celui de blanchiment d’argent. Le garde des sceaux, ministre de la justice a exprimé son adhésion à se premier congrès historique qui va contribuer à la promotion de libertés et droits des communautés. La rentrée régionale des barreaux des avocats intervient au moment où le barreau du Togo et celui de la France annonce leurs 30 ans de jumelage.

Firmin ADJINARE