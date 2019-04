La représentation nationale issue des législatives du 20 décembre dernier au Togo a solennellement ouvert sa toute première session ordinaire ce 02 avril à Lomé. Cette rentrée est marquée par une cérémonie officielle qui a réuni membres du gouvernement, représentations diplomatiques et consulaires, et des responsables des institutions de la république, mais également d’autres délégations venues des parlements des pays frères et amis.la cérémonie est présidée par TSEGAN Yawa Djigbodi, présidente de l’assemblée nationale, en présence de Komi Selom KLASSOU, chef du gouvernement.

Ils ont fait leur entrée au temple de la démocratie saint de leurs échappes. C’est la rentrée parlementaire, la toute première session ordinaire de la VI législature. La solennité du moment oblige, l’hymne nationale retenti. Pour la circonstance, tous les élus de la VI législature sont là, et avec eux, des membres du gouvernement, et bien d’autres personnalités au rang desquelles, le premier ministre Komi Selom KLASSOU.Au perchoir, Tsegan Yawa DJIGBODI, présidente du parlement pour l’ouverture de cette première session ordinaire de l’année 2019.Pour elle, la cérémonie est particulièrement symbolique pour cette législature issue des législatives du 20 décembre dernier. Cette législature a une mission aussi bien politique qu’économique.

Les élus du peuple vont s’investir pour faire du Plan National de Développement, une réussite. Le Togo fait partie d’un monde qui change à toute vitesse, et dont les défis se sont accrus. Mais d’importants efforts ont été consentis pour permettre au pays de suivre le rythme de ces changements en obtenant des résultats significatifs en matière de progrès économique et social au-dessus de la moyenne continentale sur de nombreux indicateurs. Il entend faire mieux, en lançant le PND 2018-2022.en ce jour solennel, la représentation nationale est aussi honorée par la présence des délégations des parlements du Ghana, du Burkina Faso et de la guinée.

Et le privilège a été pour elle d’avoir à ses côtés, une délégation de l’assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Les représentants des parlements du Burkina Faso, du Ghana et de la guinée sont également conscients des menaces qui freinent l’essor de la sous-région. Ils exhortent les parlementaires togolais à œuvrer de concert avec les hommes politiques, pour un développement socio-économique durable. Cette adresse à l’endroit des parlementaires togolais, la présidente Tsegan Yawa DJIGBODI l’a bien reçue, et mesure les défis .Et avant de parvenir à maintenir entre les différents acteurs politiques ce climat de concertation et de tolérance mutuelle, les élus de la VI législature sont appelés à l’école de GANDHI qui s’est illustré à travers cette parole. La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car dit-il, nous ne penserons jamais tous de la même Facon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité, et sous des angles différents.

Augustin KOSSI

Mise en ligne par Ulrich AMEGA