La 2e édition des écoles mathématiques s’est tenus à Lomé avec pour thème « modernisation mathématique et innovations technologiques ». Plusieurs étudiants en mathématiques des pays de l’Afrique de l’ouest et du centre prennent part à cette rencontre. Initié par le département de mathématique de l’université de Lomé en collaboration avec le centre international de mathématique pure et appliquées CIMPA et l’union mathématique Africain UMA, les écoles mathématique africaine ont pour but d’initier les participants à se familiariser avec les modèles mathématiques les plus innovants.

Pendant deux semaines les acteurs venus de différents pays de l’Afrique de l’ouest et du centre vont revisiter les théorèmes couramment utilisés dans la recherche de solutions aux différents problèmes de la société. A ces écoles mathématiques africaines, il sera principalement question initié les étudiants sur les dernières innovations de mathématique en Afrique et dans le monde.

Les enquêtes réalisées au Togo montrent que les proportions des apprenants des séries scientifiques et des enseignants en mathématique sont faibles. Il en est de même sur tout le continent. L’organisation des écoles mathématiques africaines peuvent significativement contribuer à inverser la tendance pour permettre à l’Afrique de mieux contribuer à l’évolution technologique.

Madjé AKAKPO