Après la foire internationale de Lomé, le carrefour commercial et culturel de Kara prend la relève. Depuis quelques années, le 3CK est organisé en période des fêtes de fin d’année pour permettre aux opérateurs économique de faire des affaires et au public de Kara et de ses environs de trouver sur place ce dont ils ont besoins pour la fête.

C’est la 9ème fois consécutive que le carrefour commercial et culturel se tient. Il est l’œuvre d’un groupe de jeunes issu de la Kozah. L’initiative trouve sa raison dans la volonté de ces jeunes de rapprocher les opérateurs économiques des populations de la Kozah et ses environs durant la période des fêtes. A chaque édition le 3CK est placé sous un thème « enjeux et défis du secteur informel à l’heure du numérique ».

Le carrefour commercial et culturel de Kara crée des emplois temporaires ce qui permet à certains de jeunes de pouvoir joindre les deux bouts. Le parrain du 3 CK le préfet de la Kozah fait un plaidoyer auprès des sociétés et institutions publiques et privées pour une pleine participation à cette foire afin d’agrandir son rayon d’action.

Nestor MOUZOU

mise en ligne Elie AGBA GNADAO