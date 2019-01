Ouverture officielle ce 21 janvier du nouveau poste de péage d’Evou-Apégamé dans la préfecture de Wawa.

Parmi les sources de revenus de l’Etat figure les postes de péages. Ils contribuent significativement et les recettes permettent l’entretien du patrimoine routier et le développement des communautés. Sur la nationale n°5 entre Témédja et Badou le nouveau poste d’Evou-Apégamé est désormais mis en service. Ce poste de péage dessert 3 préfectures à savoir : Amou, Wawa et Akébou.

Financé par le gouvernement togolais par le biais de la société autonome de financement de l’entretien routier SAFER, ce nouveau poste vient s’ajouter au 9 existant à travers le territoire. Les préfets des localités concernées ont appelé à la bonne gestion citoyenne de cet outil.

Ramdane BASSINA