Les députés issus des législatures du 20 décembre dernier au Togo, ont siégé pour la première fois à l’hémicycle ce 08 janvier. Une séance inaugurale qui à été présidée par le doyen d’âge André JONHSON de l’UFC. 90 députés sur 91 ont été présents. Cette première séance de la VI législature, dite session de plein droit est une occasion pour les nouveaux élus du peuple de faire leur acte de présence et se connaître. Une commission spéciale de 13 membres a été mise sur pied et aura pour rôle d’étudier les tests qui régissent la vie du parlement. Un commissaire du gouvernement, des membres des partis et bien d’autres personnalités ont assisté à cette séance inaugurale.

La nouvelle représentation à l’âge compris entre 28 et 72 ans. La sixième législature à de nombreux défis à relever dont les réformes constitutionnelles et institutionnelles.

Pierre SOUSSOUKPO

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO