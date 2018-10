Le conseil des ministres du conseil de l’entente condamne les attaques terroristes dans la sous-région et se réjouit des décisions de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO en faveur de la sortie de la crise socio-politique devant aboutir à l’organisation apaisée des consultations et élections législatives au Togo. C’est à l’issu de la 13è session ordinaire des ministres de cette organisation sous régionale tenue ce 05 octobre à Lomé.

Les échanges ont essentiellement portées sur les mesures à mettre en place en vue d’un réel renforcement de coopération entre les pays membres de cette organisation sous régionale. Le conseil des ministres a condamné les attaques terroristes au Niger et au Burkina-Faso. Il s’est par ailleurs félicité des décisions prises par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO en faveur de la sortie de crise socio-politique au Togo.

Le conseil des ministres du conseil de l’entente remercie le chef de l’Etat et le peuple togolais pour l’accueil réservé à toutes les délégations. Le conseil des ministres s’est engagé à mettre en œuvre les différents chantiers définir lors de la session précédente.

rédaction tvt