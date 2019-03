La vision du Togo pour son développement est clairement exprimée dans le plan national de développement. Alors pour sa mise en œuvre, quels sont les axes prioritaires et de quels moyens le Togo dispose pour sa réalisation d’ici 2022 ? Un panel de haut niveau a été animé au cours de la cérémonie de lancement pour plus de lumière avec les experts en présence du chef de l’Etat.

Pour les experts en développement le PND est l’un des documents les plus réussit du continent. L’ambition des autorités togolaises est de faire du Togo une référence parmi les nations en comptant d’abord sur ses potentialités endogènes. Cette vision parle de la politique générale du gouvernement en son agenda 2030 dans le contexte des objectifs du développement durable et se décline en 3 axes stratégiques. Parti de la mise en place d’un hub logistique et un centre d’affaire de 1er ordre dans la sous-région pour consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion en développant des pôles de transformation agricole manufacturier et d’industrie extractive. Des experts en développement ont fait au cours de cette rencontre de haut niveau le décryptage des différents aspects qui concourent à la mise en œuvre du PND.

Adolphe PAKAA