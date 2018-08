Comment booster le développement du secteur agricole au Togo tel est le but du gouvernement qui a pris la mesure de la chose en initiant le PNIASAN. Aujourd’hui, les regards se portent sur le partenariat public-privé pour définir les domaines d’investissement, les modèles et types de partenariat, le centre autonome d’étude et de renforcement pour le développement agricole au Togo a mené une étude dans ce sens. Les résultats de cette étude ont été présentés ce 24 aout à Lomé pour analyse et validation.

Elie AGBA GNADAO