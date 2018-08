LE TIRAGE AU SORT DES DIFFERENTES COMBINAISONS EFFECTUE

Le comité d’organisation des championnats scolaires et universitaires, conduite par le directeur des Sports scolaires et universitaires, Zibo Ayouba, a procédé au tirage au sort des différentes combinaisons de la phase nationale des championnats scolaires et universitaires, le jeudi 2 août, au cabinet du ministère en charge des Sports, à Lomé, en présence du représentant du ministre de tutelle, Richard Solitoki.

Cette phase nationale est prévue pour les 16 et 17 août prochain. Les compétitions vont se dérouler dans quatre disciplines sportives, notamment le handball, le basketball, le volleyball et le

football.

En football au niveau des scolaires, la phase nationale se disputera dans cinq catégories de six équipes, à savoir les benjamins, junior-séniors, cadets chez les garçons, à l’exception des juniors-séniors chez les filles qui sont au nombre de 3 équipes. Concernant les filles, le règlement stipule que la compétition dans cette catégorie sera jouée en formule tournoi où la meilleure équipe serait la championne.

En basketball, volleyball (juniors-séniors) les compétitions débuteront directement à partir des finales, sauf en handball (cadettes) où les confrontations commenceront à partir des demi-finales.

Du côté des universitaires, la phase nationale des compétitions en football, volleyball, handball et en basketball seront jouées directement à partir des finales.

Les combinaisons de la phase nationale des championnats scolaires et universitaires 2017-2018 se présentent comme suit :

CHAMPIONNATS SCOLAIRES (FOOTBALL)

BENJAMINS (6 EQUIPES)

– EPP Nada (Région Centrale) # EPP N’Kassaide (Région de la Kara)

– EPP Zozo-Kondji (Région des Plateaux) # EPP Fousséni-Afagnan (Région Maritime)

– EPP Solidarité (Région des Savanes) # EPP Camp Général Eyadéma (Région Lomé-Golfe)

JUNIORS-SENIORS GARÇONS (6 EQUIPES)

– Lycée de Kpodji (Région des Plateaux) # IDIL Afagnan (Région Maritime)

– Lycée Kara (Région de la Kara) # Lycée Technique d’Adidogomé (Région Lomé-Golfe)

– Collège Privé Islamique An-Nour (Région des Savanes) # Lycée technique de Sokodé (Région Centrale)

CADETS (5 EQUIPES)

– CEG Assahoun (Région Maritime) # CEG Aviation (Région Centrale)

– CEG Elavagnon (Région des Plateaux) # CEG Magolé (Région de la Kara).

Le lycée Naki-est est exempté et affrontera l’équipe meilleure perdante selon les dispositions prévues par le règlement.

JUNIORS-SENIORS FILLES (3 EQUIPES/COMPETITION EN FORMULE TOURNOI)

– IPGD Tabligbo (Région Maritime) # Lycée Badou (Région des Plateaux)

– Lycée Badou (Région des Plateaux) # Lycée Technique d’Adidogomé (Région Lomé-Golfe)

– Lycée Technique d’Adidogomé (Région Lomé-Golfe) # IPGD Tabligbo (Région Maritime)

HANDBALL CADETTES (4 EQUIPES/ A PARTIR DES DEMI-FINALES)

– CEG Kpassoua (Région Centrale) # Lycée Zébévi (Région Maritime)

– Lycée Naki-est (Région des Savanes) # CEG Attiégou (Région Lomé-Golfe)

CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRES (FINALES DIRECTES)

FOOTBALL

– FASEG (Université de Kara) # FSHS (Université de Lomé)

HANDBALL

– Université de Lomé # Université de Kara

BASKETBALL

– Université de Lomé # Université de Kara

VOLLEYBALL

– Université de Kara # Université de Lomé

« Il y a longtemps que les championnats scolaires et universitaires n’ont pas eu lieu, le ministère des Sports donc a pris l’engagement et donné les instructions aux directions en charges, pour que des disposition soient prises, afin que cette édition ait lieu et aillent jusqu’aux finales et c’est ce à quoi nous nous attelons à travers ce tirage au sort », a confié M. Solitoki, M. Zibo a, pour sa part, indiqué que cet exercice qui se faisait à la veille de la phase nationale, a été avancé de quelques jours, dans le but de permettre aux différentes équipes de connaître d’avance leurs adversaires, afin de mieux affuter leurs armes pour bien les affronter.

ATOP/AR/TD