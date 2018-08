Les cadres des directions régionales de la planification, du développement et de l’aménagement du territoire en formation depuis ce 27 Aout à Lomé. Une formation de deux jours qui vise à doter l’appareil administratif des moyens adéquats pour remplir convenablement leur rôle en ce qui concerne l’investissement public. Elle a été organisée par le Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement de Capacités pour le Développement au Togo (CADERDT).

Selon une étude le secteur des investissements publics au Togo a enregistré des avancées significatives en raison de l’amélioration du niveau des recettes de l’Etat et de la réduction de sa dette publique extérieure. Des avancées qui ont permis au pays de relancer sa croissance économique. Des informations à partager avec les cadres des directions régionales de la planification, du développement et de l’aménagement du territoire, afin de les situer sur les exigences en matière de programmation et de budgétisation des projets d’investissements au niveau régional.

La présente session de renforcement de capacité prévue pour deux jours est à l’actif du Centre Autonome d’Etudes et de renforcement de Capacités pour le développement au Togo CADERDT, et plusieurs thèmes vont être abordés pour assurer une cohérence entre les Programmes Régionaux d’Investissements Publics, les Budgets Programmes des différents Ministères et Institutions, le Cadre Budgétaire à Moyen Terme et la tranche annuelle du budget de l’Etat.

Elie AGBA GNADAO