La 6e législature dispose désormais des organes devant s’occuper de l’examen des textes de lois qui arrivent sur la table des députés.9 commissions permanents au total ont été constituées et mises en place. C’était lors de la 2e séance plénière de la première session ordinaire de l’année 2019.

A l’unanimité, les députés de la 6e législature ont entériné l’installation officielle des membres des commissions permanentes.9 commissions avec leurs bureaux constitués et ratifiés par la représentation nationale. Des organes qui vont désormais étudier en amont les projets de lois soumis à l’assemblée nationale, et les textes proposés. Ils comprennent chacun en moyenne, 8 députés issus des différents groupes parlementaires, et des non-inscrits. Les élus de cette législature sont à présents outillés pour des délibérations législatives.la présidente de l’institution n’a pas caché toute sa satisfaction en ce qui concerne cette première étape franchie, en vue de l’atteinte de leurs objectifs. Madame TSEGAN Yawa Djigbodi a exhorté toute un chacun des parlementaires à faire de son mieux pour la bonne marche de ses commissions. Et de poursuivre; les honorables députés ont toute la latitude et la liberté de participer aux travaux de n’importe quelles commissions de leur choix.il n y a que ça, qui pourrait nous permettre de nous retrouver dans nos sujets de prédilections.

Il s’agit des commissions des lois constitutionnelles, droits de l’homme, finances et développement économique, agropastorale, aménagement du territoire et développement local, éducation et développement socio-culturel. Egalement les commissions relations extérieures et coopération, défense et sécurité, environnement et changement climatique, ainsi que la santé, population et action sociale ont été mises en place.

Augustin KOSSI

Mise en ligne par Ulrich AMEGA