Le personnel de la Télévision Togolaise mobilisé autour de son Directeur pour célébrer la fête du premier mai. Moment de partage et de convivialité, le travail bien fait, l’abnégation et l’engagement patriotique sont placés au cœur de cette célébration. La décoration de la chef personnel de l’institution Mme BITASSA épouse HOUESSOU le 26 avril dernier par le chef de l’Etat, pour service rendu à la nation, a été partagée avec l’assistance. Une manière pour le Directeur Dotsè EPEY d’inviter l’ensemble du personnel à s’investir davantage pour permettre à la Télévision nationale de mener à bien sa mission : celle d’informer, de former, d’éduquer et de divertir les populations à travers ses différentes prestations.

Samuel DEGBE