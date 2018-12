Une double cérémonie de baptême des élèves officiers médecins de la promotion 2017 et de présentation au drapeau de la promotion 2018 de l’école de service de santé des armées de Lomé ESSAL s’est déroulé ce 15 décembre. 31 élèves officiers médecins de la 2e compagnie dont 16 togolais portent désormais le nom de promotion Prof. Etienne NAKPANE. 24 autres dont 15 togolais de la 1ere compagnie ont été présentés au drapeau.

Ils ont été acceptés dans cette prestigieuse école le 1er septembre 2018. Cette cérémonie marque leur appartenance au noble corps des militaires et à la grande famille des médecins.

L’ESSAL est créée le 23 mars 1994, elle est devenu depuis le 22 mai 1998 une école à vocation régionale après la signature d’une convention de partenariat entre les gouvernements togolais et français. L’ESSAL accueil des étudiants des deux sexes de 15 pays africains, francophone et malgache. A ce jour elle a formé 246 officiers dont 4 pharmaciens togolais et 76 médecins des nations amies.

Tchazing’nam BAGAH

Elie AGBA-GNADAO