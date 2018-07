Le ministère des affaires étrangères de la coopération et de l’intégration africaine dispose désormais de deux guides sur la diplomatie. Il s’agit de documents qui portent essentiellement sur les normes pour le bon fonctionnement des ambassades et les missions diplomatiques sur la gestion du personnel et le recrutement au sein du ministère. Les documents ont été présenté aux cadres et personnel du dit ministère ce 24 juillet.

Le manuel de procédure à l’usage des missions diplomatique togolaise et directive en matière de recrutement du personnel local des missions diplomatiques et consulaires togolaise, deux documents pour réorganiser le dit ministère. Les documents parlent notamment des marques physiques d’une représentation diplomatique, les bonnes pratiques en matière de mission diplomatique, les taches que doit effectuer les diplomates, les qualités et compétences requises pour être diplomate et les différentes catégories de personnel.

Le manuel est édité en 24 pages et les directives en 16 pages. Ses guides seront mises à la disposition de chaque acteur intervenant dans la diplomatie afin de servir de référence pour le bon déroulement des missions et perfectionner les prestations des agents du ministère.

Elie AGBA GNADAO