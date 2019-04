Le Togo accueille deux nouveaux ambassadeurs. Celui du Burkina Faso Pingrénoma ZAGRE et celle de l’Espagne Alicia Rico Perez Del PULGAR. Tous deux ont présenté leurs lettres de créance au chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE ce jeudi à la présidence de la république.

Le Burkina Faso et l’Espagne renfermissent leur lien de coopération avec le Togo à travers leurs diplomates. Les deux pays sont respectivement représentés par Pringrénoma ZAGRE et Alicia Rico Perez Del PULGA. En remettant ces lettres de créance au chef de l’état Faure GNASSINGBE, le diplomate burkinabé compte œuvrer ardemment au renforcement des relations économiques et politiques entre son pays le Burkina Faso et le Togo. La diplomate espagnole quant à elle, mises sur le dynamisme existant déjà entre leur pays et le Togo, afin de développer et renforcer la politique extérieure de l’Espagne et favoriser la diplomatie et le partenariat bilatérale.

L’ambassadeur du Burkina Faso au Togo avec résidence à Accra, Pingrénoma ZAGRE est un général des forces armées du pays des hommes intègres. Il est diplômé en stratégie et diplomatie obtenus en France. Avant sa nomination, il était le chef d’état-major des forces armées burkinabés. Il est marié et père d’un enfant. Madame Alicia Rico Perez Del PULGA, a été officier au bureau Afrique Caraïbes Pacifique, puis deuxième experte détachée à la division Sud-Américaine au service extérieur européen à Bruxelles.

Ramdan BASSINA

Mise en ligne Ulrich AMEGA