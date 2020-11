PRESENTATION LOGO ARCEP

L’Autorité de Régulation des Communications Electronique et des Postes ARCEP s’est désormais dotée d’un logo. C’est un chef d’œuvre réalisé par le jeune étudiant Jean Komlan AMELA, à la suite d’un concours lancé il y a un peu moins d’un mois par l’institution. Il a été présenté ce vendredi 20 novembre à Lomé.

C’est un logo type présenté comme un œil assez régulateur, pour mettre de l’ordre entre les secteurs qui existent dans le processus de l’ARCEP. Une partie supérieure avec un demi-cercle épais avec un cercle au centre, et une partie inférieure, avec des demis cercles lumineux, représentant la transformation digitale.

Ils étaient 678 candidats au départ à compétir, et seuls 3 ont été retenus pour être primés. C’est le 23 octobre dernier, que l’institution a officiellement lancé ses activités, avec pour mission principale, la mise en place des conditions d’une concurrence saine et équitable sur le marché des communications, et favoriser l’accès au plus grand nombre de personnes.

Ulrich AMEGA