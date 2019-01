Le secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissible mobilise les acteurs des médias autour de son plan opérationnel 2019-2020. Issue du programme stratégique national 2016-2020 dont il hérite des objectifs et des grands axes, ce plan met un accent sur l’accélération de l’atteinte des 3 90 soit 90% des personnes infectées sont dépistées, 90 % des personnes dépistées sont mises sous traitement ARV et 90% des personnes mises sous traitement ARV ont une charge virale indétectable.

L’exercice vise non seulement à permettre aux journalistes de s’imprégner du contenu du plan mais aussi à identifier des sujets pertinents à traiter. Ce faisant ils contribuent à la lutte contre le sida au Togo. L’ONU Sida accompagne le Togo dans ce processus.

Tchazing’nam BAGA