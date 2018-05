Depuis quelques années le Togo mise sur les soins obstétricaux et néonatals d’urgence avec un accent particulier sur la surveillance des décès maternels et néonatals pour réduire les risques de complications des grosses ou d’accouchement. Une stratégie qui a permis entre autres d’évaluer les structures sanitaire, de réhabiliter les formations sanitaires et leurs équipements de recruter et d’affecter plusieurs sages-femmes dans les centres de soins obstétricaux et néonatale d’urgence.

Environ 800 femmes meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à l’accouchement telles que les hémorragies, les infections, l’hypertension artérielle. Il faut donc mettre en place de nouvelles stratégies pour renforcer les soins obstétricaux et néo-natals et le système de surveillance pour réduire de façon rationnelle la mortalité maternelle et néo-natale.

Elie AGBA GNADAO