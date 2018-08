Plus de neuf-cents élèves gendarmes devant la cour d’appel de Lomé ce 24 aout non pour un procès, mais pour prêter serment. Chose faite après neuf mois de formation pratique. Ils sont appelés à servir la nation avec abnégation et loyauté.

Devant la cour d’appel de première instance de Lomé, ces élèves gendarmes ont juré respect de la hiérarchie et ne faire usage de la force à eux confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

Au total 921 élèves gendarmes des classes de 2016-2017 et 2018 dont 142 ex gardiens de préfecture reversés à la gendarmerie nationale se sont prêtés à cet exercice. La cour a pris acte de leur serment et les renvoie à leur fonction.

Elie AGBA GNADAO