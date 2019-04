Les nouveaux Membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme CNDH entrent officiellement en fonction. Ils ont prêtés serment ce mardi devant le bureau de l’assemblée nationale comme l’exigence les dispositions légales.

Devant le de bureau de l’Assemblée Nationale, les 9 nouveaux membres de la CNDH ont prêtés serment, signe de leur engagement en faveur de la défense et des droits humains au Togo. Ces membres élus et nommés de l’institution entrent officiellement en fonction, et jurent de bien remplir leur mission et fidèlement. Cette prestation de serment est une obligation légale et une pratique institutionnelle prévue à l’article 9 de la loi organique du 20 juin 2018. La présidente de l’Assemblée Nationale, Madame Yawa Djigbodi TSEGAN, a adressé ces vives félicitations aux impétrants pour leur engagement à servir au sein de la CNDH.

Le bureau de l’assemblée nationale a donc pris acte de la confiance placée en eux, en vue de servir loyalement le peuple togolais, pour l’enracinement de la démocratie et de l’état de droit au Togo.

Augustin KOSSI

Mise ne ligne Ulrich AMEGA