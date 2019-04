Une tournée de prise de contact a conduit Katari FOLI-BAZI ce 07 mars à la télévision togolaise TVT. Le ministre de la communication des sports, de l’éducation à la citoyenneté et au civisme est venu échanger avec l’ensemble du personnel et visiter les locaux de la télévision. Ce qui lui a permis de se faire une idée du fonctionnement de cet organe public et mesurer les défis qui s’impose à la structure.

C’est sa première visite depuis sa nomination à la tête du ministère de la communication des sports de l’éducation à la citoyenneté et au civisme. Katari FOLI-BAZI face au personnel de la télévision togolaise. Les échanges ont porté sur les changements de la TVT, sa numérisation, le processus de son basculement en statut d’office notamment. Actuellement la TVT évolue en semi-analogie semi-numérique.

Les besoins et difficultés exprimés trouverons des réponses rassure le ministre de la communication. Ce dernier a écouté les uns et les autres et les a invités à une collaboration sincère franche en vue de relever les défis qui s’impose. Le chantier de construction de l’auditorium radio TVT et les travaux de réfection des locaux ont été visité.

Pierre SOUSSOUKPO

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO