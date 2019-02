Le nouveau ministre de l’environnement du développement durable et de la protection de la nature, le professeur Wonou OLADOKOUN a débuté ce 30 janvier une séance de prise de contact avec le personnel de son cabinet, de certaines directions centrales. Le 29 il était avec ceux de la direction de l’environnement.

Il s’agit pour le ministre d’échanger avec l’ensemble des acteurs des départements et section en vue de définir de nouvelles stratégies pour la bonne marche du travail au sein du ministère.il s’agit pour le nouveau ministre de l’environnement du développement durable et de la protection de la nature, d’échanger avec les agents section par section et bureau par bureau, afin de finaliser avec eux et de s’imprégner du fonctionnement de ces différentes structures. Une visite inattendue qui donne satisfaction au ministre. Le nouveau ministre depuis sa prise de fonction est allé au contact de tous les départements liés à son ministère pour encourager les agents à mieux exercer leurs taches.

Sonia AMEGNIKPO

Mise en ligne par Ulrich AMEGA