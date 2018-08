Les services douaniers, banque et opérateurs économiques ont été sensibilisé ce 23 aout à Lomé sur les procédures et exigences relatives à la domiciliation des exportations et au rapatriement des recettes y afférents. La sensibilisation menée par la BCEAO, institution chargé de la réserve de charge, permettra à ces acteurs de mieux jouer leur rôle pour qu’il y ait plus de recettes afférentes aux exportations hors des pays de l’UEMOA rapatriées pour plus de croissance économique.

