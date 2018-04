L’organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel ONUDI estime à environ 500 millions de personnes, le nombre de consommateurs africains d’ici à 2030. Ces consommateurs seront face à des produits d’origine diverses de bonnes ou de mauvaises qualités. Il urge donc de trouver des voies et moyens pour résoudre de façon rationnelle et durable les problèmes de qualités rencontrés dans l’exportation et l’importation de certains produit. D’où la formation des différents acteurs de la sous-région Ouest Africaine sur le guide pratique des principes directeurs des Nations Unies relatif à la protection des consommateurs.

La CDEAO à travers le programme d’appui au système de qualité de l’Afrique de l’Ouest a mis en place des structures régionales de qualité pour répondre aux normes et règlements du marché d’exportation en matière de sécurité sanitaire, d’environnement et de protection des consommateurs.

Le Togo a fait de la promotion de la qualité et des droits des consommateurs une priorité. Cette rencontre permettra donc aux états membres de la CEDEAO de mettre à jour ou d’adopter les textes juridiques sur la protection des consommateurs conformément au guide pratique sur les principes directeurs des Nations –Unies.

Elie ABGA GNADAO