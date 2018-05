Le Ministère de l’Industrie et du Tourisme à travers le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Industries organise depuis ce mercredi 23 mai 2018 à Lomé une rencontre d’information et de sensibilisation de deux jours sur le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau des Industries.

Les entreprises industrielles du Togo comme celles de la sous-région font face à de nombreuses contraintes internes et externes notamment l’insuffisance d’investissement et la faible qualification de la main d’œuvre qui pénalisent leur performance. Tout ceci dans un environnement économique marqué par une forte concurrence. La conséquence directe qui découle de ce phénomène reste la faible transformation des ressources industrielles et les exportations essentiellement constituées des produits primaires. Le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau des Industries vient pallier ces insuffisances pour faire du tissu industriel national le levier de l’économie togolaise.

Piloté par le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau, ce programme constitue une opportunité pour les entreprises d’amorcer le processus d’amélioration de la compétitivité économique, de promotion de l’investissement et de l’emploi. Une volonté manifeste du gouvernement d’appuyer les entreprises viables et des projets économiques productifs, susceptibles d’attirer des investissements privés additionnels.

C’est le secteur privé qui sortira fort de ce programme, afin de conquérir des parts importantes de marchés intérieurs et extérieurs pour promouvoir la croissance économique et créer davantage d’emploi.

REDACTION TVT