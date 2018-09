Le ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes à travers le projet d’appui à l’employabilité et l’insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, a organisé ce 13 septembre à Lomé un atelier consacré à la validation de l’étude sur le renforcement de l’employabilité des jeunes dans les métiers verts pour le développement de l’écotourisme dans les bassins miniers et les mangroves.

Ceci dans le but d’accompagner les jeunes à créer leurs entreprises suivant une nouvelle approche protectrice de l’environnement. Après étude menée sur le terrain, les résultats vont être analysés au cours de cet atelier de validation. Des résultats relatifs aux axes de développement de compétences et qualification requises pour répondre aux besoins en emplois verts dans les zones miniers et les mangroves. Ceci à la lumière des enjeux relatifs aux changements climatiques et protection de l’environnement.