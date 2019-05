L’organisation inter-africaine du café OIAC qui regroupe les pays producteurs de café a lancé le projet de promotion de consommation intérieure en Afrique. Le café du contiennent très apprécié par les consommateurs au plan international souffre néanmoins des fluctuations de prix. L’OIAC entend à travers ce projet, renforcer la sensibilisation en développement du café africain pour la promotion de la consommation locale et la transformation de la chaîne de valeur du café africain.

Le café produit sur le continent africain, de par sa qualité fait face à de nouvelle crise de fluctuation des prix. Ce qui est en partie dû à la rude concurrence des pays développés surtout à la faible consommation intérieure des Etats. Pour la stabilité des prix, l’organisation inter-africaine du café veut promouvoir la consommation locale ; ceci passe par une industrie de café modernisé compétitive et durable axé sur la qualité et la productivité au bénéfice de tous les acteurs du secteur. Au Togo, le café est l’un des produits d’exportation. Sa production et sa transformation apportent de la valeur ajoutée à l’économie nationale.

Le projet vise à soutenir l’industrialisation du café et positionner le café africain comme l’origine du café de qualité dans l’esprit du consommateur dans le monde entier. L’organisation inter-africaine du café encourage le partenariat public-privé dans les états membre pour la transformation des chaines de valeurs du café africain.

Pour le ministre du commerce, de l’industrie et de la promotion de la consommation locale ; cette vision de l’organisation internationale du café cadre parfaitement avec l’orientation du gouvernement qui s’est résolument et profondément engagé dans un processus de développement économique soutenu équilibré, durable et inclusif afin de placer le Togo dans la ligue des émergent à l’horizon 2030.

Arnold KILIOU

Elie AGBA-GNADAO