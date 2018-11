Les préparatifs vont bon train pour la tenue des prochaines échéances électorales au Togo. Ce 17 novembre, la CENI commission électorale nationale indépendante vient de réceptionner l’encre indélébile. Un élément capital dans tout processus ou scrutin électoral pour distinguer ou identifier tout citoyen ayant déjà voté ou non.

Ce sont des palettes bien celées qui sont réceptionnées à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema. Ces palettes 7 au total contiennent de l’encre indélébile qui devrait être utilisée pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Pour la prestataire burkinabè de la société Network Energy Télécom, le compte est bon les 126 cartons de 320 flacons d’encre indélébiles sont tous livrés.

La réception de cette encre est une étape importante et décisive du processus électoral en cours, elle convaint plus d’un sur l’irréversibilité dudit processus. La cargaison d’encre a été convoyée directement sous bonne garde et en toute sécurité jusqu’au siège de la CENI. Là des prélèvements ont été faits à raison de 10% selon les normes pour testes de conformité. Des analyses seront faites par le laboratoire de l’université le Lomé pour attester du caractère indélébile ou non du produit.

Les résultats sont attendus dans quelques jours. Avec cette encre, l’élection législative promet d’être crédible et transparente telle que voulu par la CENI.

