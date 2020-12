RECEPTION SIEGE FETAPH

C’est un deux en un célébré ce jour par la fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAPH. Il s’agit de la commémoration des 30 ans d’existence de la fédération couplée à l’inauguration de son siège sise à Agoè-Atsanvé à Lomé. Une cérémonie riche en couleurs marquée par les prestations et la remise de prix aux personnalités et institutions ayant marqué la vie de la fédération depuis sa création en 1990.

A travers des chants et danses, le ton est ainsi donné à la célébration des 30 existence de la FETAPH. Un bâtiment sorti de terre et qui couronne 30 ans d’activisme pour une inclusion sociale au Togo. « Le chemin n’a pas été facile, les premiers responsables ont fait beaucoup d’effort dans la mise en place de l’autonomie de la FETAPH. Un rêve qui s’est concrétisé aujourd’hui à travers notre nouveau bâtiment. Il s’agira pour nous de permettre aux personnes handicapées de pouvoir s’orienter et aux partenaires de savoir où la FETAPH » a laissé entendre le président de la FETAPH.

Le ministère de l’action sociale fait éloge à 30 ans de péripétie mais aussi de perspective. Il rend hommage aux pionniers de la lutte pour une reconnaissance des personnes handicapées et appel à les soutenir à tout point de vue.

Elie AGBA GNADAO