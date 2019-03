Le Togo va faire l’expérience des cliniques mobiles. Des cliniques qui vont parcourir les localités les plus reculées pour apporter des soins aux populations. C’est dans le souci de rapprocher les soins de santé des populations que le gouvernement a pris cette initiative. Les toutes premières cliniques mobiles ont été remises par le chef de l’état lors d’une cérémonie à Kantè.

Ces cliniques remises par le président de la république au ministère de la santé, constituent une approche novatrice des soins de santé de proximité, grâce à elle des services de soins de qualité seront offertes aux populations des milieux les plus enclavés. Elles comportent entre autre, laboratoires, pharmacies et équipements biomédicaux modernes et vont sillonner les villages. Le déploiement de ses cliniques mobiles s’inscrit dans la mise en œuvre du plan national de développement PND et dans la mission confié au PID, programme d’urgence de développement communautaire, programme piloté par le PNUD.

La mise à disposition des cliniques mobiles permettra donc de pallier les difficultés d’accès au service de santé public de qualité et d’accroitre le taux de couverture médicale nationale. Selon les estimations plus de 2,7 millions de togolais répartis dans près de 2675 villages vivant à plus de 15 km des infrastructures sanitaires auront désormais accès aux soins. Les équipes sont déjà formées durant les 3 derniers mois. Dans un premier temps il y aura une clinique par région, elles seront déployées selon un calendrier qui sera porté à la connaissance des zones objet de visite.

Nestor MOUZOU

mise en ligne Elie AGBA-GNADAO