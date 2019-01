La 2e édition du concours du meilleur projet entrepreneurial, prix ANPGF 2018 a livré son verdict hier. Trois catégories de projets ont été retenues et trois meilleurs projets ont été primés dans chaque catégorie. C’était au cours ambiance festive. L’agence nationale de promotion et de garantie de financement de petites et moyennes entreprises a initiée ce projet pour encourager les jeunes entrepreneurs et soutenir les entreprises en structuration.

Ils sont les 3 premiers lauréats du concours du meilleur projet entrepreneurial. Ils sont respectivement sélectionnés dans les catégories émergence, entreprise développement et remporte chacun un million de franc CFA. La pertinence, l’originalité et la faisabilité financière et technique des projets, des critères qui ont retenus l’attention du jury. Le prix ANPGF 2018 a également instauré à l’endroit de la junte féminine prix coup de cœur au meilleur projet féminin.

La promotion de l’entrepreneuriat des jeunes est l’une priorité du gouvernement togolais. Il s’emploie à travers plusieurs mécanismes, à susciter l’éveil de l’auto emploi et l’esprit entrepreneurial. L’agence nationale de promotion et de garantie des financements de petites et moyennes entreprises se met au service des entreprises en création, en développement ou encore en structuration. Elle les offre des garanties de financements et des appuis conseils.

Augustin KOSSI

mise en ligne : Elie AGBA-GNADAO