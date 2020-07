Le ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Protection de la Nature, Oladokun David Wonou a remis des kits alimentaires et des équipements de protection contre la pandémie de la Covid 19 à six structures de prise en charge des personnes vulnérables, le samedi 11 juillet à Atakpamé.

Les structures bénéficiaires sont : la prison civile d’Atakpamé ; les orphelinats ″la miséricorde » et » village de la joie″ ; le groupe artistique et culturel les ″ Ambassadeurs de vie » ; SOS village d’enfants et le centre Franco-arabe. Les dons sont composés d’une part de maïs, riz, gari, huile, haricot, sucre et d’autre part des dispositifs de lavage de mains, savon, gel hydro alcoolisé, thermo flash et masques.

Selon le ministre Olatokun, ces dons sont l’oeuvre de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education la Science et la Culture (ICESCO) et un accompagnement du gouvernement

togolais dans la lutte contre la Covid 19. Il a indiqué que les personnes en situation carcérale, les orphelins et autres personnes vulnérables ont aussi besoin d’être protégés contre la propagation du

coronavirus. L’orateur a rappelé à la population les gestes barrières contre cette maladie à savoir :

l’utilisation les mouchoirs jetables, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, le port de masque de sécurité et le respect de la distanciation d’au moins d’un mètre. Il a précisé que

l’allègement des mesures au niveau du gouvernement ne signifie pas que la maladie est finie, chacun doit prendre ses responsabilités pour éviter la propagation du virus par le port obligatoire de

masque.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du préfet de l’Ogou, Akakpo Edoh, du maire de l’Ogou 1, Mme Kouigan Ahofa, des forces de l’ordre et de sécurité et des bénéficiaires.

ATOP/MK/TJ