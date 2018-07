La GIZ a fait don de matériel roulant et non roulant ce 16 juillet à Lomé à 3 groupements de la filière légume à savoir union des sociétés coopératives des femmes maraîchères de Toglé copé USOCOFEMAT, union des groupements maraichers de Danyi UNIGAD et union des groupements maraîchers de la Kozah. Évalue à un coût total de 15 millions de F CFA les bénéficiaires vont pouvoir développer les services de vente groupée, les traitements phytosanitaires et la transformation de la tomate et du piment. Composé essentiellement de 6 tricycles, 13 motopompes, 8 pulvérisateurs, un moulin, 2 balances à aiguille et 2 machines à sceller, ce lot de matériel va redynamiser le secteur agricole.

Elie AGBA GNADAO